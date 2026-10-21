Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’511 0.2%  SPI 20’459 0.3%  Dow 52’496 1.0%  DAX 25’415 0.4%  Euro 0.9263 -0.1%  EStoxx50 6’155 0.5%  Gold 4’122 -0.1%  Bitcoin 68’855 0.6%  Dollar 0.8253 0.0%  Öl 110.0 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Optimistischer für Treasury-Ergebnis 2026
Spannungsfeld vor Quartalszahlen: So steht es um die Aktien von Arista und Cisco
adidas-Aktie in Grün: Ergebnisprognose für das Gesamtjahr erhöht
RBC Capital Markets: Outperform für Richemont - Aktie leichter
Lufthansa-Aktie in Rot: Swiss meldet weniger Passagiere in den Herbstferien
Suche...
ETF Sparplan

EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

157.80
CHF
21.05
CHF
15.39 %
11:25:32
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2026 10:24:29

EssilorLuxottica Outperform

EssilorLuxottica
151.68 CHF 8.36%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe überzeugende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies auf ein solides Umsatzwachstum von 7,2 Prozent auf vergleichbarer Währungsbasis, angeführt von einem Erlösplus im Bereich KI-Brillen von 18 Prozent./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 17:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
190.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
171.45 € 		Abst. Kursziel*:
10.82%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
171.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.88%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EssilorLuxottica

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:19 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
10:18 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06:43 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen