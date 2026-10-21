EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
EssilorLuxottica Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe überzeugende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies auf ein solides Umsatzwachstum von 7,2 Prozent auf vergleichbarer Währungsbasis, angeführt von einem Erlösplus im Bereich KI-Brillen von 18 Prozent./rob/edh/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
190.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
171.45 €
|
Abst. Kursziel*:
10.82%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
171.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.88%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|157.80
|15.39%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:31
|
RBC Capital Markets
Richemont Outperform
|10:27
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BP Buy
|10:24
|
Jefferies & Company Inc.
Amazon Buy
|10:24
|
RBC Capital Markets
EssilorLuxottica Outperform
|10:24
|
Jefferies & Company Inc.
Michelin Buy
|10:22
|
Deutsche Bank AG
Enel Hold
|10:22
|
Deutsche Bank AG
ABB Hold