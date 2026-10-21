EssilorLuxottica 160.34 CHF 5.71% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 260 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Gewinndynamik des Brillenkonzerns ziehe an, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Bei Smartbrillen sei das Wachstum zweistellig./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.