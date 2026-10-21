EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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22.10.2026 12:41:08
EssilorLuxottica Overweight
EssilorLuxottica
160.34 CHF 5.71%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 260 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Gewinndynamik des Brillenkonzerns ziehe an, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Bei Smartbrillen sei das Wachstum zweistellig./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
265.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
174.30 €
|
Abst. Kursziel*:
52.04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
176.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.10%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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