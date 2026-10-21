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EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

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22.10.2026 12:41:08

EssilorLuxottica Overweight

EssilorLuxottica
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 260 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Gewinndynamik des Brillenkonzerns ziehe an, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Bei Smartbrillen sei das Wachstum zweistellig./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
176.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
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21.10.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
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