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|EssilorLuxottica-Performance im Blick
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27.10.2026 10:02:08
EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem EssilorLuxottica-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die EssilorLuxottica-Aktie bei 169.92 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.589 EssilorLuxottica-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 102.99 EUR, da sich der Wert einer EssilorLuxottica-Aktie am 26.10.2026 auf 175.00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.99 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete EssilorLuxottica eine Marktkapitalisierung von 80.43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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