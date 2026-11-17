Am 17.11.2023 wurde das EssilorLuxottica-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 179.38 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.557 EssilorLuxottica-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.11.2026 102.85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 184.50 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 102.85 EUR, was einer positiven Performance von 2.85 Prozent entspricht.

Der Marktwert von EssilorLuxottica betrug jüngst 83.81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch