EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das EssilorLuxottica-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des EssilorLuxottica-Papiers betrug an diesem Tag 100.83 EUR. Bei einem EssilorLuxottica-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.918 EssilorLuxottica-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 186.90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’853.61 EUR wert. Damit wäre die Investition um 85.36 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete EssilorLuxottica eine Marktkapitalisierung von 84.70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch