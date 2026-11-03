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|Profitable EssilorLuxottica-Anlage?
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03.11.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EssilorLuxottica-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das EssilorLuxottica-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des EssilorLuxottica-Papiers betrug an diesem Tag 100.83 EUR. Bei einem EssilorLuxottica-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.918 EssilorLuxottica-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 186.90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’853.61 EUR wert. Damit wäre die Investition um 85.36 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete EssilorLuxottica eine Marktkapitalisierung von 84.70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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EssilorLuxottica am 03.11.2026
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