EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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EssilorLuxottica Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica von 275 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das neue Kursziel reflektiere reduzierte Gewinnprognosen und veränderte Parameter in seinem Bewertungsmodell, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen und Risikoen sei aber weiterhin attraktiv. Die Partnerschaft mit Meta bei smarten Brillen sei der größte Wachstumstreiber des Brillenkonzerns./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Kaufen
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
172.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
173.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
|
KGV*:
-
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