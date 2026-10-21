EssilorLuxottica 151.68 CHF 8.36% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica von 275 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das neue Kursziel reflektiere reduzierte Gewinnprognosen und veränderte Parameter in seinem Bewertungsmodell, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen und Risikoen sei aber weiterhin attraktiv. Die Partnerschaft mit Meta bei smarten Brillen sei der größte Wachstumstreiber des Brillenkonzerns./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.