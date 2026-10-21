EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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21.10.2026 09:32:00
EssilorLuxottica überrascht mit starkem Wachstum: Aktie legt deutlich zu
Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal von guten Geschäften mit traditionellen Brillen profitiert.
An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. In New York legten die Hinterlegungsscheine (ADR) von EssilorLuxottica in einer ersten Reaktion um gut zwei Prozent zu.
Die EssilorLuxottica -Aktie notiert im Handel in Paris zeitweise 11,66 Prozent im Plus bei 168,05 Euro.
/jha
CHARENTON-LE-PONT (awp international)
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