EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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|Lukratives EssilorLuxottica-Investment?
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20.10.2026 10:02:12
EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen EssilorLuxottica-Investment verlieren können.
Die EssilorLuxottica-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 163.06 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 61.327 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der EssilorLuxottica-Aktie auf 152.05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’324.79 EUR wert. Mit einer Performance von -6.75 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica belief sich zuletzt auf 70.96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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