ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat EssilorLuxottica von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 181 auf 232 Euro angehoben. Die Aktie des Brillenkonzerns sei ein defensives Investment in einem zunehmend unsicheren Umfeld, lobte Analyst Robert Krankowski in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem unterschätze der Markt die Fähigkeit von EssilorLuxottica, das Umsatzwachstum in den Jahren 2025 bis 2028 auf durchschnittlich 6 Prozent zu beschleunigen./edh/tih;