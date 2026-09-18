Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9441 -0.2%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’380 0.9%  Bitcoin 66’738 5.9%  Dollar 0.8230 0.0%  Öl 103.4 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitwise-CIO Hougan: Bitcoin könnte bis 2035 auf 1,3 Millionen Dollar steigen
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Tipp fürs Bewerbungsgespräch: Diese Farbe lässt Bewerber intelligent, effizient und seriös aussehen
Buffer-ETFs unter der Lupe: Wie lohnenswert sind tatsächlich?
NVIDIA, Apple & Co.: Warum Large Caps zum Jahresende im Vorteil sein könnten
Suche...
Plus500 Depot
Kaufempfehlungen KW 38 18.09.2026 17:00:07

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Kauf:

×

    Weitere Links:

    Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
    Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
    Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus

    Bildquelle: bluecrayola / Shutterstock.com,Holmes Su / Shutterstock.com,diez artwork / Shutterstock.com
    In eigener Sache

    Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

    KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

    Weiterlesen!
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

    Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
    ✅ Wabtec
    ✅ Woodward
    ✅ Euronext

    https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

    Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

    Inside Trading & Investment

    18.09.26 Logo WHS AMD greift NVIDIA an: OpenAI, Anthropic & 107 % Wachstum
    18.09.26 SG-Marktüberblick: 18.09.2026
    18.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
    17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
    17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
    17.09.26 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
    16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
    15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
    01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 14’419.11 19.37 S9B1DU
    Short 14’704.10 13.95 SGQBEU
    Short 15’246.88 9.00 SYBKYU
    SMI-Kurs: 13’786.72 18.09.2026 17:31:17
    Long 13’261.16 19.64 SPBO2U
    Long 12’949.21 13.61 SXEBDU
    Long 12’402.16 8.91 SQNBFU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Inside ETF

    13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
    07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
    08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

    Meistgelesene Nachrichten

    Roche-Aktie tiefer: Eröffnung von neuem US-Forschungszentrum - EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern erhalten
    Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
    Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
    KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Gute Stimmung in New York: Dow Jones steigt schlussendlich
    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    Bitcoin erholt sich von Dämpfer – Kurs über 80'000 US-Dollar
    DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
    Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Nachmittag zu
    Warnung von Kiyosaki: Historischer Crash im Anmarsch - so positioniert er sich

    Top-Rankings

    KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 38/26
    Welche Kryptowährung macht das Rennen?
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.