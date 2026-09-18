|CHMP-Empfehlung
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18.09.2026 17:09:37
Novartis winkt EU-Zulassung für Cosentyx bei Polymyalgia rheumatica - Aktie fällt dennoch
Novartis hat für sein Medikament Cosentyx eine positive Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur (CHMP) erhalten.
Die Empfehlung basiert auf Daten der Phase-3-Studie Replenish, wie der Basler Pharmakonzern in einem Communiqué vom Freitag schrieb. Die CHMP-Empfehlung gilt für den Einsatz bei erwachsenen Patienten, die auf Kortison nicht ausreichend ansprechen oder bei denen die Erkrankung während der Kortison-Reduktion wieder aufflammt
In der Studie verdoppelte Cosentyx im Vergleich zu einem Placebo die Rate der anhaltenden Beschwerdefreiheit nach 52 Wochen und ermöglichte eine geringere Kortison-Gesamtdosis. Es wurden keine neuen Sicherheitsbedenken festgestellt.
Falls die Europäische Kommission die Empfehlung bestätigt - was in der Regel innerhalb von zwei Monaten geschieht - wäre Cosentyx das erste Medikament aus der Klasse der Interleukin-17A-Hemmer, das in Europa für diese Erkrankung zugelassen ist. Cosentyx ist in Europa bereits für mehrere andere entzündliche Erkrankungen zugelassen, darunter Schuppenflechte und verschiedene Formen von Gelenkentzündungen.
Die Novartis-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 0,48 Prozent tiefer bei 115,46 Franken.
awp-robot/tp
Basel (awp)
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