Novartis winkt EU-Zulassung für Cosentyx bei Polymyalgia rheumatica - Aktie fällt dennoch

Das Gremium empfiehlt die Zulassung von Cosentyx zur Behandlung von Polymyalgia rheumatica - einer entzündlichen Gelenkerkrankung, die vor allem Schultern, Nacken und Hüften betrifft.

Die Empfehlung basiert auf Daten der Phase-3-Studie Replenish, wie der Basler Pharmakonzern in einem Communiqué vom Freitag schrieb. Die CHMP-Empfehlung gilt für den Einsatz bei erwachsenen Patienten, die auf Kortison nicht ausreichend ansprechen oder bei denen die Erkrankung während der Kortison-Reduktion wieder aufflammt

In der Studie verdoppelte Cosentyx im Vergleich zu einem Placebo die Rate der anhaltenden Beschwerdefreiheit nach 52 Wochen und ermöglichte eine geringere Kortison-Gesamtdosis. Es wurden keine neuen Sicherheitsbedenken festgestellt.

Falls die Europäische Kommission die Empfehlung bestätigt - was in der Regel innerhalb von zwei Monaten geschieht - wäre Cosentyx das erste Medikament aus der Klasse der Interleukin-17A-Hemmer, das in Europa für diese Erkrankung zugelassen ist. Cosentyx ist in Europa bereits für mehrere andere entzündliche Erkrankungen zugelassen, darunter Schuppenflechte und verschiedene Formen von Gelenkentzündungen.

Die Novartis-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 0,48 Prozent tiefer bei 115,46 Franken.

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Basel (awp)