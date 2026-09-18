On-Aktie unbeeindruckt: Konzern steigt in Fussballmarkt ein - Mbappé von Nike als Markenbotschafter abgeworben

Der Captain der französischen Nationalmannschaft und Stürmer von Real Madrid soll eine zentrale Rolle beim Einstieg des Zürcher Sportartikelherstellers und in den Fussballmarkt spielen.

Mbappé soll eng mit den Produktentwicklern von On zusammenarbeiten und seine Erfahrungen in die Entwicklung und Erprobung künftiger Fussballschuhe und -bekleidung einbringen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Dabei soll auch die LightSpray-Technologie zum Einsatz kommen. Bei dem von On entwickelten Verfahren wird das Obermaterial eines Schuhs mithilfe eines Roboters aus einem durchgehenden Faden aufgesprüht.

Thierry Henry wird Fussballchef

Für den Aufbau des neuen Geschäfts hat On zudem den früheren französischen Fussballstar Thierry Henry verpflichtet. Der Weltmeister von 1998 arbeitet den Angaben zufolge bereits seit Ende 2025 mit On am Einstieg in den Fussball zusammen und übernimmt nun die neu geschaffene Funktion als Director of Football.

Ebenfalls beteiligt ist die Schweizer Nationalspielerin Sydney Schertenleib vom FC Barcelona. Sie arbeitet bereits seit Dezember 2025 als Markenbotschafterin mit On zusammen und soll künftig insbesondere bei der Entwicklung und Erprobung von Produkten für den Frauenfussball mitwirken.

Die On-Aktie zeigt sich nach einem vorbörslichen Kurssprung an der NYSE am Freitag zeitweise 0,07 Prozent schwächer bei 27,32 US-Dollar, die Nike-Aktie notiert zeitweise 0,26 Prozent tiefer bei 36,27 US-Dollar.

jl/ra

Zürich (awp)