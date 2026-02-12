EssilorLuxottica 237.38 CHF 4.26% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 350 auf 325 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Smarte Brillen erlebten einen Boom, das Wachstum des Brillenkonzerns im vierten Quartal sei herausragend gewesen, schrieb Julien Dormois am Donnerstagabend. Bei seinem Kursziel von 325 Euro würden die Papiere mit dem 40-fachen des für 2027 erwarteten Gewinns bewertet - dies hält der Analyst für gerechtfertigt./rob/ajx/he;

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.