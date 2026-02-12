Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

237.38
CHF
9.71
CHF
4.26 %
12.02.2026
BRXC
12.02.2026

EssilorLuxottica Buy

EssilorLuxottica
237.38 CHF 4.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 350 auf 325 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Smarte Brillen erlebten einen Boom, das Wachstum des Brillenkonzerns im vierten Quartal sei herausragend gewesen, schrieb Julien Dormois am Donnerstagabend. Bei seinem Kursziel von 325 Euro würden die Papiere mit dem 40-fachen des für 2027 erwarteten Gewinns bewertet - dies hält der Analyst für gerechtfertigt./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
325.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
260.00 € 		Abst. Kursziel*:
25.00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
262.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.86%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

