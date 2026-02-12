EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
237.13CHF
-0.25CHF
-0.11 %
11:44:13
BRXC
13.02.2026 09:40:57
EssilorLuxottica Overweight
EssilorLuxottica
237.15 CHF -0.10%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Zahlen fürs Schlussquartal von 350 auf 355 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des Rekordwachstums habe er die Gewinnerwartungen für den Optikkonzern angehoben, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
355.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
259.20 €
|
Abst. Kursziel*:
36.96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
260.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.54%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse