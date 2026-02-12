Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

237.13
CHF
-0.25
CHF
-0.11 %
11:44:13
BRXC
13.02.2026 09:40:57

EssilorLuxottica Overweight

EssilorLuxottica
237.15 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Zahlen fürs Schlussquartal von 350 auf 355 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des Rekordwachstums habe er die Gewinnerwartungen für den Optikkonzern angehoben, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
355.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
259.20 € 		Abst. Kursziel*:
36.96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
260.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.54%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

