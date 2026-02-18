Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

214.09
CHF
-11.91
CHF
-5.27 %
13:55:16
BRXC
18.02.2026 11:58:51

EssilorLuxottica Market-Perform

EssilorLuxottica
214.09 CHF -5.27%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die KI-Revolution im Brillenbereich spitze sich weiter zu, schrieb Luca Solca am Mittwoch angesichts eines Berichts über Apple-Pläne mit den Smartglasses. Der Experte sieht darin eine fundamentale Bedrohung für das Geschäftsmodell des Optik- und Luxusgüterkonzerns. Unabhängig davon, ob smarte Brillen vielleicht das "nächste Smartphone" werden, wäre der Schaden für den traditionellen Brillenmarkt seiner Einschätzung nach von Dauer./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 10:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 10:33 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
233.20 € 		Abst. Kursziel*:
7.20%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
234.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.43%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

