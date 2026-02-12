Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Smartbrillen-Boom 12.02.2026 09:30:00

EssilorLuxottica-Aktie springt an: Wachstum übertrifft Erwartungen

EssilorLuxottica-Aktie springt an: Wachstum übertrifft Erwartungen

Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt.

EssilorLuxottica
247.34 CHF 8.64%
Kaufen Verkaufen
Grund ist auch der Smartbrillen-Boom. Der Umsatz kletterte um 7,5 Prozent auf fast 28,5 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen EssilorLuxottica am Mittwoch in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten im Schnitt weniger erwartet. Der Konzern mit Marken wie Ray Ban und Oakley ist Weltmarktführer für Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen.

Das Unternehmen profitierte 2025 vor allem vom Hype um die Smartbrille Ray-Ban Meta. Auch in den kommenden Jahren rechnet der Konzern insgesamt mit einem soliden Umsatzwachstum. Unter dem Strich stieg der Gewinn 2025 um 1,1 Prozent auf rund 3,16 Milliarden Euro. Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr soll auf 4,00 Euro je Aktie steigen. Die EssilorLuxottica-Aktie notiert an der Euronext in Paris zeitweise 8,57 Prozent höher bei 272,30 Euro.

jha/he

CHARENTON-LE-PONT (awp international)

Weitere Links:

Patentklage gegen Meta und EssilorLuxottica Smartglasses - EssilorLuxottica-Aktie unter Druck

Bildquelle: Nor Gal / Shutterstock.com

