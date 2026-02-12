Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Smartbrillen-Boom
|
12.02.2026 09:30:00
EssilorLuxottica-Aktie springt an: Wachstum übertrifft Erwartungen
Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt.
Das Unternehmen profitierte 2025 vor allem vom Hype um die Smartbrille Ray-Ban Meta. Auch in den kommenden Jahren rechnet der Konzern insgesamt mit einem soliden Umsatzwachstum. Unter dem Strich stieg der Gewinn 2025 um 1,1 Prozent auf rund 3,16 Milliarden Euro. Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr soll auf 4,00 Euro je Aktie steigen. Die EssilorLuxottica-Aktie notiert an der Euronext in Paris zeitweise 8,57 Prozent höher bei 272,30 Euro.
jha/he
CHARENTON-LE-PONT (awp international)