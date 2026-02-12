EssilorLuxottica 241.08 CHF 5.89% Charts



Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 345 auf 335 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den neuen Ausblick nach unten an. Die Aussichten für den Optikkonzern in den kommenden fünf Jahren blieben aber gut./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMT



