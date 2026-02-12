EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
12.02.2026 14:54:02
EssilorLuxottica Overweight
EssilorLuxottica
241.08 CHF 5.89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 345 auf 335 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den neuen Ausblick nach unten an. Die Aussichten für den Optikkonzern in den kommenden fünf Jahren blieben aber gut./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
