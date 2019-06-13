EssilorLuxottica 252.60 CHF 5.96% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 300 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Getrieben von KI-Brillen sowie einem wieder besseren Geschäft mit Korrektur- und Sonnenbrillen habe der Konzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Julien Dormois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht weiteres Potenzial im Geschäft mit KI-Brillen, in dem EssilorLuxottica mit Meta kooperiert./rob/mis/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.