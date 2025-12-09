Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.12.2025 08:09:00

EssilorLuxottica Outperform

EssilorLuxottica
276.00 CHF -2.74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania rechnet 2026 mit anhaltend starker Nachfrage nach Smartbrillen, wie er am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Der Optikkonzern EssilorLuxottica zählt daher zu seinen Favoriten./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
301.80 € 		Abst. Kursziel*:
12.66%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
296.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.67%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

