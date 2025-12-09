EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
276.07CHF
-7.72CHF
-2.72 %
10:02:57
BRXC
09.12.2025 08:09:00
EssilorLuxottica Outperform
EssilorLuxottica
276.00 CHF -2.74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania rechnet 2026 mit anhaltend starker Nachfrage nach Smartbrillen, wie er am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Der Optikkonzern EssilorLuxottica zählt daher zu seinen Favoriten./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
301.80 €
|
Abst. Kursziel*:
12.66%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
296.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.67%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse