NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania rechnet 2026 mit anhaltend starker Nachfrage nach Smartbrillen, wie er am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Der Optikkonzern EssilorLuxottica zählt daher zu seinen Favoriten./ag/bek;