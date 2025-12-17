Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’026 -0.2%  SPI 17’886 -0.2%  Dow 48’114 -0.6%  DAX 24’069 0.0%  Euro 0.9337 0.0%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’317 0.3%  Bitcoin 69’142 -1.0%  Dollar 0.7970 0.2%  Öl 60.1 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Tesla11448018Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Analysten optimistisch: Siemens Energy-Aktie mit weiterem Aufwärtsspielraum
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
Erholung bei Broadcom-Aktie - doch Analysten rechnen mit neuen Rekorden
VW-Aktie tiefer: Batteriefabrik in Salzgitterin Betrieb genommen
So steht es zur Wochenmitte um Dollar, Euro und Franken
Suche...
eToro entdecken

FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysten im Fokus 17.12.2025 12:01:00

Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FedEx öffnet die Bücher - was Analysten erwarten.

FedEx
224.60 CHF -0.01%
Kaufen Verkaufen

FedEx lässt sich am 18.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FedEx die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 23 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,11 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,03 USD je Aktie erwirtschaftet.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,97 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei FedEx für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,78 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,31 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 16,81 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 91,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 87,93 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Erste Schätzungen: FedEx stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
November 2025: Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie
FedEx-Aktie beflügelt: Umsatz und Gewinn liegen über den Erwartungen

Bildquelle: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?