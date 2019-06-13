EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
EssilorLuxottica Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Das Management der Kurzsichtigkeit bei Kindern werde zum Milliardenmarkt, schrieb Julien Dormois am Freitag anlässlich der lange erwarteten US-Zulassung der Stellest-Brillengläser. Diese verlangsamen nach Angaben von Essilor das Fortschreiten von Kurzsichtigkeit. Er erwartet allerdings wie in Europa wegen unterschiedlicher Regeln eine langsamere Erfolgskurve als in China./rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
264.90 €
|
Abst. Kursziel*:
13.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
272.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.21%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
