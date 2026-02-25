Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

16.82
CHF
0.14
CHF
0.81 %
09:23:18
SWX
25.02.2026 08:32:38

EON SE Overweight

E.ON
E.ON
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 18,75 Euro auf "Overweight" belassen. Während die Geschäftszahlen gut ausgefallen seien, habe der Ausblick bis 2030 enttäuscht, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch. In der Telefonkonferenz dürfte es vor allem um regulatorische Themen gehen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
18.75 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18.45 € 		Abst. Kursziel*:
1.63%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
18.57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.00%
Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

