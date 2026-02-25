E.ON 16.93 CHF -1.61% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 18,75 Euro auf "Overweight" belassen. Während die Geschäftszahlen gut ausgefallen seien, habe der Ausblick bis 2030 enttäuscht, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch. In der Telefonkonferenz dürfte es vor allem um regulatorische Themen gehen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT



