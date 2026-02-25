E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
16.82CHF
0.14CHF
0.81 %
09:23:18
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.02.2026 08:32:38
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 18,75 Euro auf "Overweight" belassen. Während die Geschäftszahlen gut ausgefallen seien, habe der Ausblick bis 2030 enttäuscht, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch. In der Telefonkonferenz dürfte es vor allem um regulatorische Themen gehen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.75 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
18.45 €
|
Abst. Kursziel*:
1.63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.00%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu E.ON SE
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
09:24
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für EON SE-Aktie (finanzen.ch)
|
09:18
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Hold (finanzen.ch)
|
08:54
|Eon plant bis 2030 Investitionen von 48 Milliarden Euro (AWP)
|
07:18
|Eon steigert operativen Gewinn dank Milliarden-Investitionen in Netzausbau (AWP)
|
07:03
|Eon plant bis 2030 Investitionen von 48 Milliarden Euro (AWP)
|
07:03
|EQS-News: E.ON wächst im Geschäftsjahr 2025 weiter und liefert bei Energiewende (EQS Group)
Analysen zu E.ON SE
|08:36
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:32
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:32
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:32
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|E.ON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|16.72
|0.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:47
|
JP Morgan Chase & Co.
AUTO1 Overweight
|08:42
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nordex Buy
|08:41
|
Goldman Sachs Group Inc.
AUTO1 Buy
|08:41
|
Goldman Sachs Group Inc.
AUTO1 Buy
|08:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Fresenius Neutral
|08:36
|
Goldman Sachs Group Inc.
E.ON Buy
|08:32
|
JP Morgan Chase & Co.
E.ON Overweight