E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
17.24CHF
0.56CHF
3.33 %
12:34:15
SWX
25.02.2026 10:28:23
EON SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Neutral" belassen. Die Prognosen des Stromkonzerns für das operative Ergebnis 2026 bis 2030 deckten sich weitgehend mit den Schätzungen, schrieb Wanda Serwinowska am Mittwoch. Sie rechnet mit einer neutralen Kursreaktion an der Börse./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19.06 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
19.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.99%
|
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
