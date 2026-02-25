Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’011 0.1%  SPI 19’240 0.2%  Dow 49’174.5 0.8%  DAX 25’082 0.4%  Euro 0.9132 0.2%  EStoxx50 6’156 0.7%  Gold 5’174 0.6%  Bitcoin 50’750 2.4%  Dollar 0.7757 0.3%  Öl 71.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF-Strategien gegen Marktcrash: So können sich Anleger schützen
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
Übernahme-Deal bei GSK: 35Pharma für Millionenbetrag gekauft - Aktie steigt
LVMH-Aktie gibt etwas nach: Familie Arnault Mehrheitseigentümer
Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...

E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

17.24
CHF
0.56
CHF
3.33 %
12:34:15
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 10:28:23

EON SE Neutral

E.ON
17.42 CHF 1.23%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Neutral" belassen. Die Prognosen des Stromkonzerns für das operative Ergebnis 2026 bis 2030 deckten sich weitgehend mit den Schätzungen, schrieb Wanda Serwinowska am Mittwoch. Sie rechnet mit einer neutralen Kursreaktion an der Börse./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: E.ON SE Neutral
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19.06 € 		Abst. Kursziel*:
-10.81%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
19.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.99%
Analyst Name::
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse