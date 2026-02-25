E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
16.86CHF
0.18CHF
1.05 %
09:33:03
SWX
25.02.2026 08:27:46
EON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 16,70 Euro auf "Hold" belassen. Die Investitionspläne des Stromerzeigers für die kommenden Jahre deckten sich mit seinen Erwartungen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. Unter dem Strich wertete der Experte die Nachrichten von Eon "wie erwartet bis leicht negativ"./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
E.ON SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
16.70 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
18.45 €
Abst. Kursziel*:
-9.49%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
18.78 €
Abst. Kursziel aktuell:
-11.05%
Analyst Name::
Ahmed Farman
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
