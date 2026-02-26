E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
17.78CHF
0.54CHF
3.10 %
11:50:31
SWX
26.02.2026 10:03:02
EON SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick bis 2030 sei positiv für die Anlagestory, schrieb James Brand in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Geschäftsberichts. Das avisierte Tempo der Gewinnsteigerungen hält er noch für konservativ./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
E.ON SE
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
19.57 €
Abst. Kursziel*:
2.22%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
19.62 €
Abst. Kursziel aktuell:
1.94%
Analyst Name::
James Brand
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu E.ON SE
10:43
|EON SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
10:02