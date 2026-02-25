E.ON 17.49 CHF 1.63% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,75 Euro belassen. Das Management des Energiekonzerns sei zuversichtlich, dass die anstehenden regulatorischen Vorgaben den Boden bereiten für wertsteigernde Investitionen, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hintergrund der Kapitalausgaben sei eine nicht ausreichende Infrastruktur in Deutschland./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.