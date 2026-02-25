E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,75 Euro belassen. Das Management des Energiekonzerns sei zuversichtlich, dass die anstehenden regulatorischen Vorgaben den Boden bereiten für wertsteigernde Investitionen, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hintergrund der Kapitalausgaben sei eine nicht ausreichende Infrastruktur in Deutschland./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.75 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
19.03 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
19.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.09%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
