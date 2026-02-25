E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
17.27CHF
0.58CHF
3.48 %
10:59:30
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.02.2026 10:11:39
EON SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Jahr 2025 habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Peter Crampton am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht des Energiekonzerns. Auch der Ausblick liege nahe am Konsens. Nach dem guten Lauf der Aktien könnten sie allerdings etwas schwächeln./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Equal Weight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
19.17 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.54%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
19.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.23%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu E.ON SE
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
09:24
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für EON SE-Aktie (finanzen.ch)
|
09:18