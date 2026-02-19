Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

8.19
CHF
-0.38
CHF
-4.40 %
11:12:47
BRXC
19.02.2026 09:38:24

Enel Overweight

Enel
8.19 CHF -4.37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Energiekonzerns Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Jüngst habe die italienische Regierung lange erwartete Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten auf den Weg gebracht, schrieb Javier Garrido am Donnerstag. Die Entscheidung, Kohlenstoff aus der Berechnung des Grenzkostenpreises für Strom herauszunehmen, sei indes eine strukturelle Herausforderung für die gesamte Konzeption des EU-Emissionshandelssystems, da dessen Zweck nicht nur in der Besteuerung von Kohlenstoffemissionen bestehe, sondern auch in Anreizen für die Entwicklung sauberer Energien. Entsprechend rechnet er mit langen und schwierigen Verhandlungen zwischen Italien und der EU./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:26 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

