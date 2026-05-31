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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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01.06.2026 20:37:40

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 810 US-Dollar belassen. Brad Erickson sieht den Social-Media-Konzern in einer am Montag vorliegenden Studie an der Schnittstelle zweier Trends, die in den kommenden Jahren die Vergrößerung des adressierbaren Marktes vorantreiben sollten. Das mögliche Ausmaß dessen sei einzigartig. Meta werde derzeit so wahrgenommen, als ob das Unternehmen zuviel in die KI investiere. Es glaubt, dass genau darin eine Chance liegt./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 17:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
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RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
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