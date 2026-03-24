Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel von 8,90 auf 9,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Der italienische Energiekonzern könne die negativen Auswirkungen der Rohstoffpreise auf das Gewinnwachstum anderswo ausgleichen, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies unter anderem auf das Netzgeschäft und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Vor allem bei letzterem bleibe aber die Umsetzung entscheidend./rob/tih/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.30 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9.31 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.15%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.18%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
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