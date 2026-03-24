NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel von 8,90 auf 9,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Der italienische Energiekonzern könne die negativen Auswirkungen der Rohstoffpreise auf das Gewinnwachstum anderswo ausgleichen, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies unter anderem auf das Netzgeschäft und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Vor allem bei letzterem bleibe aber die Umsetzung entscheidend./rob/tih/ck;