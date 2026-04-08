Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
9.08CHF
0.07CHF
0.75 %
16:25:27
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.04.2026 14:07:02
Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10,60 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Stromkonzerns dürfte mäßig verlaufen sein, schrieb Analyst Arturo Murua am Mittwoch mit Blick auf den bevorstehenden Bericht. Die langfristigen Fundamentaldaten seien solide./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 07:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 07:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.85 €
|
Abst. Kursziel*:
7.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.66%
|
Analyst Name::
Arturo Murua
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
02.04.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
02.04.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
31.03.26
|März 2026: Experten empfehlen Enel-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
31.03.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
30.03.26
|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
30.03.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
30.03.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)