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Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

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14.04.2026 10:03:43

Enel Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Der Überschuss der Italiener dürfte im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr etwas gesunken sein, schrieb James Brand in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Energieversorgers./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Enel S.p.A. Hold
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Enel S.p.A. 		Analyst:
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James Brand 		KGV*:
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