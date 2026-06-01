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Rohstoffe im Mai 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im Mai 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

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So bewegten sich die einzelnen Commodities im Mai 2026:

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    Hier finden Sie die Kurse von Goldmünzen

    Bildquelle: Worldpics / Shutterstock.com
    Name Kaufen Verkaufen
    Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’720.94 10’910.56
    Gold Krügerrand 1 oz 3’598.10 3’381.59
    Gold Philharmoniker 1 oz 3’642.30 3’429.65
    Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 685.65 634.87
    Goldbarren 250 g - philoro 28’774.72 27’300.83
    Silber CombiBar® 100 g 317.11 198.77
    Silber Maple Leaf 1 oz 75.31 57.28
    Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’142.22 1’821.98

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