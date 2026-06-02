Paul Singers Hedgefonds Elliott im 1. Quartal 2026: So ist das Depot aufgestellt

Institutionelle Anleger, die über 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Portfoliodaten vierteljährlich bei der US-Börsenaufsicht SEC einzureichen. Dies gibt auch Einblick in die Strategie von Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management. Zum 31. März 2026 wies das Depot einen Gesamtwert von 20,11 Milliarden US-Dollar auf, wobei die Konzentration extrem hoch ist: Fast 60 Prozent des Kapitals entfallen auf die drei grössten Positionen. Trotz dieser Ballung zeigte sich der Fonds im Auftaktquartal äusserst beständig. Das folgende Ranking konzentriert sich rein auf Aktieninvestments; Derivate wie Puts und Calls bleiben unberücksichtigt. Stand der Daten ist der 31.03.2026.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch