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Portfolio-Check 02.06.2026 03:15:00

Paul Singers Hedgefonds Elliott im 1. Quartal 2026: So ist das Depot aufgestellt

Paul Singers Hedgefonds Elliott im 1. Quartal 2026: So ist das Depot aufgestellt

Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im ersten Quartal 2026 in zahlreiche Werte. Ein Blick ins Portfolio.

Institutionelle Anleger, die über 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Portfoliodaten vierteljährlich bei der US-Börsenaufsicht SEC einzureichen. Dies gibt auch Einblick in die Strategie von Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management. Zum 31. März 2026 wies das Depot einen Gesamtwert von 20,11 Milliarden US-Dollar auf, wobei die Konzentration extrem hoch ist: Fast 60 Prozent des Kapitals entfallen auf die drei grössten Positionen. Trotz dieser Ballung zeigte sich der Fonds im Auftaktquartal äusserst beständig. Das folgende Ranking konzentriert sich rein auf Aktieninvestments; Derivate wie Puts und Calls bleiben unberücksichtigt. Stand der Daten ist der 31.03.2026.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch


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    Short 14’697.49 8.97 SPEBFU
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    Long 12’743.74 19.63 BSUBWU
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    Long 11’928.78 8.97 BWOSXU
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