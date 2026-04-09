NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2025 dürften diese wohl schwach ausfallen, schrieb Javier Garrido in einem Ausblick am Donnerstag. Im ersten Quartal 2025 habe der Stromerzeuger und Netzbetreiber im Handelsgeschäft stark abgeschnitten. Im weiteren Verlauf dieses Jahres seien die jeweiligen Vergleichswerte aus dem Vorjahr aber niedriger. /rob/bek/he;