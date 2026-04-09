Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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Enel Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2025 dürften diese wohl schwach ausfallen, schrieb Javier Garrido in einem Ausblick am Donnerstag. Im ersten Quartal 2025 habe der Stromerzeuger und Netzbetreiber im Handelsgeschäft stark abgeschnitten. Im weiteren Verlauf dieses Jahres seien die jeweiligen Vergleichswerte aus dem Vorjahr aber niedriger. /rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10.40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9.20 €
|
Abst. Kursziel*:
13.04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
9.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.55%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
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