Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’305 -1.8%  SPI 18’837 -1.7%  Dow 51’079 0.1%  DAX 25’003 -0.4%  Euro 0.9151 0.4%  EStoxx50 6’035 -0.3%  Gold 4’470 -1.5%  Bitcoin 55’785 -3.0%  Dollar 0.7865 0.6%  Öl 95.4 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Swiss Re12688156UBS24476758Novartis1200526Rheinmetall345850Partners Group2460882Swissquote1067586Idorsia36346343Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nach Börsengang: SpaceX wird zum grössten diversifizierten Bitcoin-Investor weltweit
Paul Singers Hedgefonds Elliott im 1. Quartal 2026: So ist das Depot aufgestellt
NEL ASA oder Plug Power? Welche Wasserstoff-Aktie jetzt mehr Potenzial bietet
SEC-Vorstoss: Aktien-Emissionen sollen deutlich einfacher werden
Rohstoffe im Mai 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Suche...
eToro entdecken
Aktien im Vergleich 02.06.2026 02:54:13

NEL ASA oder Plug Power? Welche Wasserstoff-Aktie jetzt mehr Potenzial bietet

NEL ASA oder Plug Power? Welche Wasserstoff-Aktie jetzt mehr Potenzial bietet

Wasserstoff-Aktien stehen wieder im Fokus der Anleger. Doch welche Aktie bietet langfristig die besseren Chancen: der norwegische Spezialist NEL ASA oder der US-Konzern Plug Power?

• Wasserstoff-Aktien im Comeback-Modus
• Plug Power mit hoher Dynamik, NEL setzt auf fokussiertes Wachstum
• Welche Aktien kann überzeugen?

Der Wasserstoffsektor erlebt 2026 ein überraschendes Comeback an der Börse. Nach massiven Kursverlusten in den vergangenen Jahren kehrt bei vielen Anlegern wieder Hoffnung zurück. Besonders die Aktien von NEL ASA und Plug Power profitieren davon deutlich. Während NEL seit Jahresbeginn um rund 72 Prozent gestiegen ist, kommt Plug Power sogar auf ein Plus von etwa 100 Prozent (Stand: Schlusskurse vom 29. Mai 2026). Doch hinter der Rally stehen zwei völlig unterschiedliche Strategien.

Plug Power setzt auf das Komplettpaket

Das US-Unternehmen Plug Power verfolgt einen integrierten Ansatz entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Das Unternehmen produziert Elektrolyseure, entwickelt Brennstoffzellensysteme und baut gleichzeitig eine eigene Infrastruktur zur Wasserstoffversorgung auf. Laut dem Finanzportal Trading-Treff will Plug Power damit langfristig als Komplettanbieter auftreten.

Diese Strategie eröffnet grosse Marktchancen, ist allerdings kapitalintensiv. Genau hier liegt aktuell auch das grösste Risiko. Plug Power kämpft weiterhin mit hohen Verlusten und einem enormen Cash-Bedarf. In der Vergangenheit sorgten Kapitalerhöhungen immer wieder für Druck auf die Aktie. Dabei bleiben insbesondere die hohe Kapitalabhängigkeit, die Gefahr weiterer Verwässerungen durch Kapitalerhöhungen sowie die historisch hohen Verluste wesentliche Belastungsfaktoren. Zudem hängt das Geschäftsmodell stark von staatlichen Förderprogrammen ab.

Dennoch honorieren Anleger derzeit erste Fortschritte beim operativen Geschäft. So meldete Plug Power zuletzt erstmals wieder einen positiven Bruttogewinn in einzelnen Geschäftsbereichen - ein möglicher Wendepunkt für den Konzern. Laut der Unternehmensmitteilung zum ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 22 Prozent auf 163,5 Millionen US-Dollar, zugleich verbesserte sich der bereinigte Verlust je Aktie auf minus 0,08 US-Dollar.

NEL punktet mit Fokus und Technologie

NEL ASA verfolgt dagegen einen deutlich fokussierteren Ansatz. Die Norweger konzentrieren sich vor allem auf die Entwicklung und Produktion von Elektrolyseuren zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Genau in diesem Bereich sehen viele Experten langfristig enormes Wachstumspotenzial. Besonders spannend: Laut einer Unternehmensmeldung vom 06. Mai arbeitet NEL an einer neuen Generation druckbasierter alkalischer Elektrolyseure. Diese Technologie soll die Produktionskosten deutlich senken und die Skalierung erleichtern.

Zudem gilt NEL trotz schwacher Margen laut Marktexperten finanziell derzeit als etwas stabiler als Plug Power. In Anlegerforen wird immer wieder darauf verwiesen, dass NEL im Vergleich über solidere Cash-Reserven verfügt.

Dennoch bleibt das Gesamtbild gemischt. Laut der Pressemitteilung zum ersten Quartal 2026 fielen die Erlöse auf 148 Millionen NOK, das EBITDA lag bei minus 100 Millionen NOK und der Auftragseingang brach auf 85 Millionen NOK ein. Die Nachfrage nach Elektrolyseuren entwickelt sich bislang schwach, Projekte werden teilweise verschoben und der Wettbewerbsdruck - insbesondere durch chinesische Anbieter - nimmt deutlich zu.

Hoffnung macht vor allem die oben genannte neue pressurisierte Alkaline-Plattform, die als technologischer Hebel für die nächste Wachstumsphase gilt. Allerdings bleibt der Markt vorsichtig, weil die Auftragslage schwach ist und die neue Technologie erst in echte Grossaufträge übersetzt werden muss.

In welcher Aktie steckt jetzt mehr Potenzial?

Kurzfristig spricht die stärkere Dynamik laut Marktbeobachtern eher für Plug Power. Die Aktie reagiert besonders sensibel auf positive Nachrichten und könnte bei weiteren Fortschritten im operativen Geschäft überdurchschnittlich profitieren. Gleichzeitig bleibt das Risiko hoch: Die hohe Verschuldung und der Kapitalbedarf machen den Titel anfällig für Rückschläge.

NEL ASA erscheint dagegen konservativer positioniert. Das Unternehmen fokussiert sich auf ein klar definiertes Kerngeschäft und könnte vor allem dann profitieren, wenn der globale Ausbau der Wasserstoffproduktion Fahrt aufnimmt. Dafür fällt das kurzfristige Wachstum aktuell weniger spektakulär aus.

Für risikobereite Anleger könnte Plug Power daher womöglich die chancenreichere Spekulation bleiben. Wer dagegen auf eine fokussierte Wasserstoff-Wette mit etwas defensiverem Profil setzen möchte, könnte bei NEL ASA besser aufgehoben sein. Klar ist allerdings auch: Beide Unternehmen müssen erst noch beweisen, dass aus technologischer Fantasie nachhaltige Gewinne werden können.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

NEL ASA und Cavendish drehen auf - Anleger reagieren auf Wasserstoff-Zahlen
ITM Power-Aktie klettert auf Jahreshoch: MSCI-Aufnahme schiebt Kurs an
Aktien von NEL, Ballard Power, ITM und Plug Power mit neuem Schwung - Wer hat die Nase vorn?

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com,Postmodern Studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

01.06.26 Geopolitische Spannungen und ein möglicher Deal setzen Ölpreis unter Druck
01.06.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Saisonalität auf dem Prüfstand
01.06.26 SG-Marktüberblick: 01.06.2026
01.06.26 Nahost-Konflikt hält an
29.05.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Nvidia, Palantir Technologies
28.05.26 Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
28.05.26 Julius Bär: 22.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf ams-OSRAM AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’877.96 19.92 BLPSVU
Short 14’187.00 13.68 BRWSBU
Short 14’697.49 8.97 SPEBFU
SMI-Kurs: 13’305.40 01.06.2026 17:31:23
Long 12’743.74 19.63 BSUBWU
Long 12’457.97 13.75 S69BJU
Long 11’928.78 8.97 BWOSXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nebius-Aktie mit Rekordhoch: NVIDIA-Chef Jensen Huang befeuert die Rally
Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham getan
SAP-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag auf rotem Terrain
NVIDIA, Microsoft und Apple & Co.: Das sind die US-Investments der UBS im ersten Quartal 2026
Wohin steuert der Goldpreis? Top-Analysten liegen weit auseinander
RENK Aktie News: RENK am Mittag mit kräftigen Verlusten
HENSOLDT-Aktie dennoch rot: Ausblick für 2026 nach oben geschraubt - Rheinmetall, RENK und TKMS ebenfalls schwach
Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Die Performance der Kryptowährungen

Top-Rankings

Rohstoffe im Mai 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Mai 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Mai 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die Ei ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.