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Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

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01.06.2026 15:10:43

Wolters Kluwer Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Christophe Cherblanc adressierte in einer am Montag vorliegenden Studie Befürchtungen der Anleger rund um den Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Geschäftsmodell des niederländischen Informationsdienstleisters. Um beurteilen zu können, ob und wann es zu erheblichen Umbrüchen in der Branche kommt, werde eine bessere Einschätzung der effektiven Gesamtkosten von KI ein entscheidender Faktor sein. Angesichts der jeweiligen Zielmärkte dürfte sich diesbezüglich die Klarheit bei dem Wettbewerber Relx schneller einstellen als bei Wolters Kluwer./la/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 17:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 05:02 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Outperform
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Christophe Cherblanc 		KGV*:
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