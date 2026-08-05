Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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05.08.2026 11:29:23
Elmos Semiconductor SE begrüsst 14 neue Auszubildende und dual Studierende am Standort Dortmund
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Elmos Semiconductor SE begrüsst 14 neue Auszubildende und dual Studierende am Standort Dortmund
Leverkusen, 5. August 2026: Die Elmos Semiconductor SE, ein führender Hersteller von automobilen Mixed-Signal-Halbleitern, begrüsst auch in diesem Jahr neue Auszubildende und dual Studierende am Unternehmensstandort in Dortmund.
Zum Ausbildungsstart 2026 beginnen insgesamt 14 Auszubildende und dual Studierende ihre Ausbildung oder ihr Studium bei Elmos. Sie starten in technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie in praxisintegrierenden, praxisbegleitenden und dualen Studiengängen. Damit sind derzeit insgesamt 31 Nachwuchskräfte bei Elmos in verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen tätig.
Ausbildungs- und Studienangebote 2026:
Technisch orientierte Ausbildungsberufe und Studiengänge:
Kaufmännisch orientierte Ausbildungsberufe und Studiengänge:
Alle Auszubildenden und dual Studierenden durchlaufen bei Elmos eine strukturierte, abwechslungsreiche und praxisnahe Ausbildung. Neben der fachlichen Qualifikation steht auch die persönliche Entwicklung im Fokus. Das ganzheitliche Programm „Inner Engineering“ stärkt persönliche, soziale und sprachliche Kompetenzen. So lernen die Teilnehmenden in verschiedenen Workshops und mit gemeinsamen Aktivitäten, ihren eigenen Weg selbstbewusst zu gestalten.
Weitere Informationen rund um die Ausbildung und das Duale Studium bei Elmos gibt es unter:
Kontakt
Über Elmos
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Elmos Semiconductor SE
Schlagwort(e): Unternehmen
05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstrasse 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|MDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900UMKKDCAP4P4H63
|EQS News ID:
|2377924
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
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2377924 05.08.2026 CET/CEST
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