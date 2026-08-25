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Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700

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26.08.2026 10:19:12

EckertZiegler Buy

Eckert & Ziegler
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eckert & Ziegler mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Die operative Grundleistung des Herstellers radioaktiver Komponenten bleibe robust, schrieb Analyst Christian Ehmann am Dienstag im Nachgang jüngster Halbjahreszahlen. Die mehr oder weniger stagnierende Umsatzentwicklung sei vor allem auf eine herausfordernde Vergleichsbasis - das erste Halbjahr 2025 - zurückzuführen. Damals seien einmalige Lizenzzahlungen in Höhe von 5 Millionen Euro aus dem Joint Venture Qi Kang enthalten gewesen./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Eckert & Ziegler Buy
Unternehmen:
Eckert & Ziegler 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
23.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13.06 € 		Abst. Kursziel*:
76.11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13.09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
75.71%
Analyst Name::
Christian Ehmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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