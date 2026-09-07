Montagshandel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX

Letztendlich sprang der TecDAX im XETRA-Handel um 0.71 Prozent auf 4’051.46 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 564.398 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.121 Prozent stärker bei 4’027.61 Punkten in den Handel, nach 4’022.75 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’010.58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’052.93 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 4’068.78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’074.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der TecDAX auf 3’628.21 Punkte taxiert.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.79 Prozent zu. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 9.96 Prozent auf 40.42 EUR), AIXTRON SE (+ 7.83 Prozent auf 38.98 EUR), Infineon (+ 6.91 Prozent auf 60.79 EUR), SMA Solar (+ 5.74 Prozent auf 59.90 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5.43 Prozent auf 31.86 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen TeamViewer (-3.43 Prozent auf 6.62 EUR), QIAGEN (-2.93 Prozent auf 36.34 EUR), Ottobock (-2.40 Prozent auf 56.90 EUR), Eckert Ziegler (-2.10 Prozent auf 12.58 EUR) und SAP SE (-1.55 Prozent auf 182.80 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’568’089 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 214.312 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.35 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch