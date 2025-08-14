Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
18.78CHF
0.49CHF
2.65 %
14.08.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.09.2025 08:20:13
EckertZiegler Buy
Eckert & Ziegler
18.78 CHF 2.65%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eckert & Ziegler mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Unternehmenschef Harald Hasselmann habe seine positive Einschätzung des Isotopenspezialisten untermauert, schrieb Benjamin Thielmann nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eckert & Ziegler Buy
|
Unternehmen:
Eckert & Ziegler
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.09 €
|
Abst. Kursziel*:
32.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.53%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eckert & Ziegler
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Mittwochshandel im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
23.09.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.09.25