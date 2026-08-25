Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
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25.08.2026 10:02:17
TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eckert Ziegler-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Eckert Ziegler-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurden Eckert Ziegler-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Eckert Ziegler-Anteile an diesem Tag bei 1.59 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 63.005 Eckert Ziegler-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (13.18 EUR), wäre das Investment nun 830.41 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 730.41 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Eckert Ziegler belief sich jüngst auf 854.17 Mio. Euro. Der Eckert Ziegler-Börsengang fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Eckert Ziegler-Aktie bei 23.51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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