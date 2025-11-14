Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.11.2025 08:47:06

Eckert & Ziegler
15.27 CHF 1.69%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Eckert & Ziegler auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern habe durchwachsene Zahlen vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Er senkte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie, hob die Prognosen für den freien Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft aber unter Verweis auf die gute Entwicklung im vergangenen Quartal an./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

