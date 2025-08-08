|Kurse + Charts + Realtime
11.08.2025 09:17:44
EckertZiegler Hold
Eckert & Ziegler
57.23 CHF -9.60%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Eckert & Ziegler von 70 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Da das Gewinnwachstum des Unternehmens nachlassen könnte, erscheine das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktien wenig attraktiv, schrieb Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Eckert & Ziegler
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58.65 €
|
Abst. Kursziel*:
10.83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.26%
|
Analyst Name::
Alexander Galitsa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
