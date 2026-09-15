Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
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15.09.2026 10:02:07
TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Eckert Ziegler eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Eckert Ziegler-Papier statt. Der Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers betrug an diesem Tag 39.04 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.562 Eckert Ziegler-Papiere. Die gehaltenen Eckert Ziegler-Aktien wären am 14.09.2026 31.64 EUR wert, da der Schlussstand 12.35 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 31.64 EUR, was einer negativen Performance von 68.36 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Eckert Ziegler belief sich jüngst auf 769.69 Mio. Euro. Eckert Ziegler-Anteile wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Eckert Ziegler-Anteils bei 23.51 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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