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Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700

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Eckert Ziegler-Performance 01.09.2026 10:02:33

TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Eckert Ziegler von vor einem Jahr angefallen

TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Eckert Ziegler von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Eckert Ziegler gewesen.

Eckert & Ziegler
12.20 CHF 0.14%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Eckert Ziegler-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Eckert Ziegler-Papier an diesem Tag 17.28 EUR wert. Bei einem Eckert Ziegler-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57.870 Eckert Ziegler-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 752.89 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers am 31.08.2026 auf 13.01 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24.71 Prozent.

Eckert Ziegler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 828.51 Mio. Euro. Die Eckert Ziegler-Aktie wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Eckert Ziegler-Aktie belief sich damals auf 23.51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Eckert & Ziegler
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