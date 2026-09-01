Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Eckert Ziegler-Performance
|
01.09.2026 10:02:33
TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Eckert Ziegler von vor einem Jahr angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Eckert Ziegler gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Eckert Ziegler-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Eckert Ziegler-Papier an diesem Tag 17.28 EUR wert. Bei einem Eckert Ziegler-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57.870 Eckert Ziegler-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 752.89 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers am 31.08.2026 auf 13.01 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24.71 Prozent.
Eckert Ziegler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 828.51 Mio. Euro. Die Eckert Ziegler-Aktie wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Eckert Ziegler-Aktie belief sich damals auf 23.51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eckert & Ziegler
|
28.08.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eckert Ziegler-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verliert am Montagmittag (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
18.08.26
|TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX steigen (finanzen.ch)