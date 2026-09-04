Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt am Freitagmittag im Plus

Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.49 Prozent höher bei 18’687.86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 93.235 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18’670.35 Zählern und damit 0.394 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18’597.03 Punkte).

Bei 18’739.94 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18’668.12 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 1.44 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der SDAX 18’639.43 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der SDAX mit 18’759.59 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16’461.95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.68 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit HelloFresh (+ 5.68 Prozent auf 2.79 EUR), PVA TePla (+ 4.86 Prozent auf 31.06 EUR), pbb (+ 4.43 Prozent auf 3.44 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3.85 Prozent auf 13.50 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.68 Prozent auf 59.20 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-1.34 Prozent auf 3.23 EUR), GFT SE (-1.14 Prozent auf 26.10 EUR), Basler (-1.10 Prozent auf 22.55 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0.87 Prozent auf 31.88 EUR) und Eckert Ziegler (-0.70 Prozent auf 12.70 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 480’592 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.123 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch