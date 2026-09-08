TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren abgeworfen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’074 -1.4%  SPI 19’863 -1.0%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’895 -0.4%  Euro 0.9415 0.1%  EStoxx50 6’379 -0.4%  Gold 4’391 -0.3%  Bitcoin 63’530 -0.8%  Dollar 0.8106 0.1%  Öl 98.9 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren verloren
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren verloren
EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr eingebracht
Suche...

Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance im Blick 08.09.2026 10:02:16

TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Eckert Ziegler-Aktien verdienen können.

Eckert & Ziegler
11.75 CHF -0.81%
Kaufen Verkaufen

Am 08.09.2023 wurde das Eckert Ziegler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Eckert Ziegler-Papier an diesem Tag bei 9.26 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1’079.464 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.09.2026 auf 12.58 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’579.65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35.80 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Eckert Ziegler eine Marktkapitalisierung von 804.11 Mio. Euro. Der erste Handelstag der Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA war der 25.05.1999. Ihren ersten Handelstag begann die Eckert Ziegler-Aktie bei 23.51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Eckert & Ziegler
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Eckert & Ziegler

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten