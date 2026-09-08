TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 08.09.2023 wurde das Eckert Ziegler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Eckert Ziegler-Papier an diesem Tag bei 9.26 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1’079.464 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.09.2026 auf 12.58 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’579.65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35.80 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Eckert Ziegler eine Marktkapitalisierung von 804.11 Mio. Euro. Der erste Handelstag der Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA war der 25.05.1999. Ihren ersten Handelstag begann die Eckert Ziegler-Aktie bei 23.51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch