Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’221 -0.6%  SPI 16’976 -0.4%  Dow 46’108 1.4%  DAX 23’638 -0.3%  Euro 0.9343 0.0%  EStoxx50 5’365 -0.4%  Gold 3’640 0.2%  Bitcoin 91’742 -0.2%  Dollar 0.7974 0.2%  Öl 66.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Nachrichtenflut sorgt für Kursrally: Wie sich die Opendoor-Aktie am Freitag präsentiert
Analysten zuversichtlich: NVIDIA-Aktie mit Luft nach oben
Jedes Jahr Stellenstreichungen bei SAP: Gibt das der Aktie Auftrieb?
Microsoft-Aktie höher: Microsoft und OpenAI einigen sich vorläufig über neue Unternehmensstruktur
Oracle-Aktie kommt von Kursexplosion zurück: Tesla-Chef Musk wieder reichster Mensch der Welt
Suche...
200.- Saxo-Deal

Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700

18.78
CHF
0.49
CHF
2.65 %
14.08.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.09.2025 09:06:58

EckertZiegler Buy

Eckert & Ziegler
18.78 CHF 2.65%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Eckert & Ziegler von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 21,70 Euro belassen. Alexander Galitsa verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine Studie des Pharmaunternehmens Telix im Prostata-Krebsbereich, die für das Strahlen- und Medizintechnik-Unternehmen von Vorteil werden könnte. Sollte die Studie unter dem Namen "Bipass" erfolgreich sein und in der Diagnostik adaptiert werden, sieht der Experte die Chance auf eine steigende Nachfrage nach den sogenannten GA-68-Generatoren von Eckert & Ziegler. Die daraus resultierenden Möglichkeiten seien beträchtlich. Kurzfristig bleibe der Anlagehintergrund aber von Herausforderungen geprägt./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Eckert & Ziegler Buy
Unternehmen:
Eckert & Ziegler 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
21.70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17.10 € 		Abst. Kursziel*:
26.90%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.36%
Analyst Name::
Alexander Galitsa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse