Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eckert & Ziegler mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen für 2025 hätten beim Umsatz und Ergebnis je Aktie seinen Erwartungen entsprochen, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) von höheren nicht-operativen Effekten absorbiert worden sei, schrieb Benjamin Thielmann am Freitagabend./ajx/ag;

